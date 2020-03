Bellinazzo: "La sospensione dei campionati? Il Napoli ha dalla sua una grande liquidità rispetto ad altri club: è una società solida"

Ultimissime Napoli - Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"E' difficile quantificare le perdite del calcio perché gli scenari mutano giorno dopo giorno. Si sta sottovalutando il riflesso economico e sociale sulla prossima stagione perché il calcio non sarà più lo stesso, difficilmente riavremo stadi pieni perché ci sarà ancora la paura. La pandemia per considerarsi finita comporta che si debba aspettare almeno quattro mesi dall'ultimo contagio. Bisogneranno rinegoziare i contratto di sponsorizzazioni e diritti tv dopo la perdita di queste gare, si arriverebbe di entrate a rischio di 1 miliardo di perdite. Si perderebbero così 2/3 di club perché andranno verso il default a meno che le società non decidano di metterci soldi propri per colmare il buco. Il Napoli? Ha un vantaggio enorme che deriva dalla sua liquidità essendo stato prudente in questi anni. Ha una base solidità per poter assorbire il problema di qualità relativi a mancati introiti