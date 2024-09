Bellinazzo: "Il Napoli non può mancare due volte la Champions! Ecco il motivo degli sforzi economici di De Laurentiis"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24Ore. Di seguito il comunicato stampa:

"A Napoli è cambiato il modus operandi sul mercato per la necessità di rimediare a quanto accaduto nella stagione precedente, soprattutto per una pessima gestione del post scudetto. Lo sforzo economico di De Laurentiis è evidente, ma è altrettanto evidente che siano fatti in progetto del ritorno in Champions League: non si può mancare due volte.

Dove arriverà il Napoli? Deve necessariamente arrivare tra le prime quattro e credo che i presupposti ci siano. Le vittorie, seppur molto diverse, sono state molto importanti per dare il giusto avvio alla stagione, ma soprattutto per creare quell’entusiasmo che si era spento. Conte ed il suo staff sono una garanzia, anche rispetto all’organico che, seppur con qualche lacuna, è rinnovato.

Centro sportivo? Un mix tra un centro sportivo di qualità e un’organizzazione del settore giovanile di pari livello, ti può dare tantissimo. Pensiamo al mercato della Juventus che è stato finanziato dalla cessione di giocatori formati a Vinovo e attraverso il lavoro della seconda squadra. Il sogno di De Laurentiis è quello di fare qualcosa di simile per realizzare qualcosa che possa restare per la città ed il territorio.

Un campus per il Napoli? Un aspetto che mi sta tanto a cuore. Le società di calcio hanno una grande responsabilità, ci sono centinaia di migliaia di ragazzi che fanno calcio, ma bisognerebbe dargli centri sportivi di qualità in cui, oltre alla formazione atletica e tecnica, ci possa essere anche una formazione scolastica"