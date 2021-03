Bellinazzo: "Diritti tv 2021/24? La diatriba tra club non vede soluzioni"

Serie A - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Diritti tv? La vendita del triennio 2021/24 si prospetta difficile, in calo rispetto al miliardo e 400mila, che apparentemente era andata bene con l'offerta di DAZN, poi si è creata una contrapposizione tra diversi club. I club ritengono che sia più importante ascoltare i fondi. Molti club vorrebbero prima che si votasse sui fondi e poi su diritti televisivi. L'esigenza è quella di arrivare ad una decisione che premi l'interesse comune. Alcuni club guardano a scenari globali, mentre altri hanno esigenze attuali e immediate. Una diatriba che non vede soluzioni. Oggettivamente è un problema importante perché c'è esigenza di liquidità immediata".