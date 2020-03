Bellinazzo avverte: "Potranno esserci tantissime disdette Sky. Vi spiego..."

Ultimissime notizie Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, programma di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Canale 21. Queste le sue considerazioni: "Il calcio italiano guadagna 1,4 miliardi all'anno, un terzo di stagione è in sospeso e parliamo di cifre vicine ai 500 milioni. Se non si giocasse, potrebbero innescarsi a catena delle controversie legali che potrebbero portare ad avere una Spada di Damocle, quella dello stesso decreto governativo che ha imposto lo stop, su tutto il sistema".

Bellinazzo ha poi aggiunto: "Sono perdite potenziali, chiariamolo. Quest'anno, anche se non si dovesse giocare, magari non succederà nulla; ma è evidente che, quando nei prossimi anni andrai a ricontrattare, Sky non ti darà più 700-800 milioni, perché gli abbonati verranno meno per la crisi economica, senza contare che l'emittente avrà anche subito un danno quest'anno. Nell'ipotesi migliore, non avrà dovuto ridare i soldi indietro chiedendoli ai club, ma fioccheranno le disdette e ci saranno persone magari senza lavoro, con effetti a catena anche nei contratti con gli sponsor. Sarebbe un effetto domino negativo, perché la pubblicità è la prima cosa che si taglia quando le cose vanno male".