Bellinazzo: "Aumento di capitale EXOR da 300 mln di euro per salvare la Juve! Gestione ADL di prestigio, Napoli in prima fila da anni"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal di ieri, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Bellinazzo, collega de Il Sole 24 Ore. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Se tutto il mondo ci ride dietro per la campagna anti razzismo che ha prodotto l'effetto opposto vuol dire che il messaggio che è stato lanciato è sbagliato. Abete è stato presidente della FIGC in passato, in una FIGC che non s'è caratterizzata per successi sportivi nè per modernizzazione. Non si è trovata una persona più adatta nell'individuare un commissario per la Lega Calcio. L'Italia doveva provare a star dietro alla Premier invece siamo pieni di vicende bizzarre di gente che si trova sempre su qualche poltrona. Di riforme se ne vedono poche e di miglioramenti nemmeno a parlarne. E' una situazione che sconforta, non cambierà niente.

Differenza di fatturati tra il Napoli e gli altri club italiani? E' evidente il grande merito di De Laurentiis che ha permesso al Napoli di vivere stagioni in prima fila e di grande prestigio. C'è un problema legato alla forza economica delle priorità che dovrebbe incidere di meno nel Fair Play Finanziario. Le società non ce la fanno a sopperire alle perdite di bilancio o ridurre le perdite che poi condizionano il cammino delle squadre e che dovrebbero portare a sanzioni dalla UEFA.

Però è normale eh certe società ricche possono supportar i club e e se l'a Exor fa un aumento di capitale di 300 mln per rilanciare il progetto di sviluppo della Juve e per evitare che la Juve, per come è, vada a bruciare tutto il capitale visto che la gestione ha troppi costi rispetto all'entrare è normale che si crei un dislivello con un club come il Napoli che non può fare un aumento di capitale da 300 milioni di euro. Questo è un problema serio che va affrontato al di là delle ipocrisie populistiche".