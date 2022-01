Bellinazzo: "Amazon-Napoli? Suggestioni allettanti, ma Bezos non punterebbe sul club azzurro"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista del quotidiano "Il Sole 24 Ore", è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho letto di questi rumors su Amazon, sono suggestioni sicuramente allettanti. C'è un grande fermento anche in questi grandi player dell'industria dello sport business mondiale. Sarebbe un'operazione molto suggestiva, ma non ci sono riscontri nei mercati finanziari. Non è escluso che un soggetto come Amazon possa andare ad acquisire un club in Europa, ma credo che punterebbe alla Premier League e non alla Serie A".