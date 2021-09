Notizie - Romelu Lukaku punta a superare il record di gol in Nazionale che Ronaldo ha col Portogallo, che è a quota 111 reti. Ad oggi Romelu è a 66 in 99 partite: "Non ho un numero in testa, quello che mi interessa è vincere dei trofei. Non mi paragonerò mai a Ronaldo: per me è uno dei tre migliori giocatori di tutti i tempi. Sono già orgoglioso di aver potuto giocare contro di lui, è un bene per il calcio inglese che ritorni".