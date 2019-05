Belgio, il Ct: "Mertens è al massimo della maturità: calciatore chiave del Napoli. Castagne? Pronto al grande salto e su Ancelotti..."

Ultime Napoli. Roberto Martinez, con il terzo posto al Mondiale del 2018, è il tecnico con il miglior risultato di sempre del Belgio e ora, anche con Dries Mertens, vuol vincere l’Europeo del 2020. Ha parlato a Il Mattino, questo quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Come giudica la stagione di Dries?

«Penso abbia continuato nel solco delle stagioni precedenti ed è stata un’annata molto positiva. Mertens è nel momento di massima maturità. Non è solo un goleador: sa aprire ed attaccaregli spazi, costruire il gioco congli altri compagni. È estremamente intelligente e ogni allenatore è felice di lavorare con uno come lui. È riuscito facilmente a passare da Sarri ad Ancelotti, è un calciatore chiave nel Napoli e in nazionale. Dopo il suo primo gol contro Panama, ho capito che possiede un’influenza incredibile sui compagni più giovani».

A 32 anni può essere ancora decisivo?

«Assolutamente sì. Per Dries l’età non è un problema. Deve fare un lavoro di qualità, non di quantità. Basta guardarele statistiche del Napoli con e senza Mertens. Dries è un giocatore sensazionale».

Mertens le ha parlato del rapporto costruito con Ancelotti?

«Dries si sta godendo la stagione ed è soddisfatto del mantenimento di una posizione divertice in classifica. C’è stata delusione dopo la sconfitta con il Liverpool in Champions, ma è felice del lavoro della squadra e ha assimilato quello che Ancelotti gli ha chiesto per aiutare la squadra».

Come giudica la primastagione di Ancelotti a Napoli?

«Mi piace tanto il modo di allenare di Carlo, l’ho sempre seguito con attenzione, ad esempio quando era al Chelsea, dove vinse la Premier al primo anno. Sarebbe stato difficile per qualsiasi allenatore ripetere le performance di Sarri e Ancelotti è stato straordinario nel far evolvere il Napoli, secondo la sua idea. La squadra dimostra il suo alto livello durante tutte le gare».

Un altro belga, Castagne, sembra essere vicino al Napoli. Lo raccomanda ad Ancelotti?

«Timothy è un giovane che sta seguendo la giusta strada per crescere al meglio. È maturato in Belgio ed è andato all’estero quando è stato pronto per il salto. Sta imparando molto nell’Atalanta e in serie A. Credo che Castagne sia maturo per un successivo e importante step. Lui è stato molto importante nelle due scorse partite di qualificazione agli Europei».

