Calcio Napoli - Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Het Laatste Nieuws per quanto riguarda le situazioni di Dries Mertens e Adnan Januzaj che attuamente sono senza contratto:

"Qualsiasi scelta faranno per me andrà bene. Penso sia solo questione di tempo anche se di tempo non ne abbiamo molto. Il Mondiale è quasi alle porte. Terrò conto anche di questo aspetto"