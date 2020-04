beIN Sports, Palmeri: "Le tv devono ancora 300 mln alle società e senza quei soldi in molti potranno crollare"

Notizie calcio -Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sports, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il limite massimo per riscendere in campo è ai primi di luglio, la nuova Champions potrebbe cominciare nel prossimo mese di ottobre. Ciò sposterebbe l’inizio del prossimo campionato a metà settembre, io rimango dell’idea che si scenderà in campo entro i primi di giugno. Se non sarà così è inutile andare a danneggiare la prossima stagione. Per me ha senso provare a salvare la stagione finchè è possibile, ma senza tirare troppo a lungo la cosa. Il problema sono i contratti dei calciatori e delle tv, perciò capisco il voler salvare il più possibile. La cosa più ragionevole è quella di darsi un termine massimo oltre il cui non si può andare ed andare a danneggiare la prossima stagione vuol dire moltiplicare il problema per due. Ci sono 300 mln di rata che devono ancora versare le tv e il calcio senza quei soldi potrebbe crollare, a quel punto si potrebbe andare a fare una formula di credito sui prossimi contratti”.