beIN Sport, Palmeri: "Icardi-Inter, è un braccio di ferro in atto. Occhio alla Juventus"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista

"C'è un braccio di ferro in corso tra Icardi e l'Inter, ma attenzione sempre alla Juventus che in sede di mercato dice sempre la sua. I nodi stanno per venire al pettine perchè la scadenza dell'8 agosto del mercato della premier è una pistola puntata contro l'Inter perchè non credo che il Manchester United possa vendere Lukaku senza avere prima preso il sostituto.

Wanda Nara non è un problema, mi fanno ridere quelli che fanno riflessioni sulla possibile convivenza di Cristiano Ronaldo e Icardi: la Juve sa come gestire ogni situazione".