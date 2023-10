Behrami: "Tudor al posto di Garcia, dico sì! Allenamenti a mille all’ora e zero riguardi ma ho un dubbio tecnico-tattico"

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha parlato del futuro di Garcia sulla panchina azzurra ai microfoni della Gazzetta dello Sport, indicando Tudor come suo preferito per sostituirlo, essendo stato da lui allenato all'Udinese:

«Tudor non ha paura di niente e avrebbe la personalità per guidare questo Napoli in corsa. Sarebbe una di quelle sfide adatte a lui. Un duro, a Udine la prima volta arrivò in corsa e in una situazione complicata: ci diede la scossa anche grazie al suo carisma e al suo entusiasmo. Tudor, oltre a non guardare in faccia a nessuno, è uno che a livello fisico pretende tantissimo, un po’ come Gasperini e Juric. Allenamenti sempre ad alta intensità e ai duemila all’ora, anche con la palla. Igor è uno adatto e molto bravo a rimettere ordine all’interno di uno spogliatoio. Una cosa è certa: con Tudor penso che nessun giocatore si permetterebbe più di protestare dopo i cambi, anche perché lui è bello grosso. Era uno che fermava l’allenamento e affrontava chi secondo lui non sta lavorando bene. L’unico dubbio legato al Napoli lo avrei a livello tecnico-tattico: Tudor dovrebbe adattarsi alle caratteristiche dei giocatori azzurri e già a Marsiglia lo ha fatto bene. Per come gioca lui, con i difensori che si trovano sempre uno contro uno, meglio avere gente veloce dietro».