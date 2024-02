Behrami: "Napoli in corsa per la Champions con questo atteggiamento! La squadra rispetta Calzona, c'è un aspetto fondamentale"

Notizie Napoli calcio. Valon Behrami è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Sassuolo-Napoli 1-6:

“L’atteggiamento del Napoli mi fa pensare che questa squadra può rimontare per il quarto posto, o per il quinto che può valere la Champions. Le qualità ci sono e se l’atteggiamento è questo allora non ci sono limiti per la squadra di Calzona.

Ho rivisto la dedizione della squadra che ha vinto lo scudetto. Un allenatore le idee le mette in pochi giorni, poi sta tutto alla squadra. Oggi i giocatori hanno reagito subito ad ogni indicazione di Calzona, questo fa la differenza e dimostra che lui viene rispettato dallo spogliatoio”.