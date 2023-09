Behrami: "Il Napoli non ha preso giocatori pronti per sostituire chi è andato via, l'obiettivo può non essere lo scudetto"

Valon Behrami ha parlato a Dazn come opinionista prima di Genoa Napoli:

"Non ci sono giocatori pronti in attacco sulla destra dopo l'addio di Lozano e l'infortunio di Politano per una partita delicata come quella con il Genoa. Il Napoli perciò è costretto a mettere Elmas che già conosce questo campionato e queste sfide. La società , come nel caso di Kim, non ha voluto andare a prendere giocatori già pronti ma adottare la solita politica della scommessa giovane per il futuro. E' possibile che la società abbia scelto di puntare sull'entrare nelle prime 4 e non per lottare per lo scudetto".