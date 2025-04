Beccuti: "Sento strane voci sul mercato del Napoli e Conte"

Ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuta Marina Beccuti, giornalista vicina alle vicende del Torino che domani sarà ospite del Napoli al Maradona, per parlare del match serale: "Formazione granata? Penso che non si discosti molto dalla formazione che ha battuto l’Udinese, con l’incognita del recupero di Vlasic. Oggi non ci sarà la conferenza stampa, dunque non ne sappiamo di più. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams".

Vanoli è stato collaboratore di Conte: "Mi sembra che Conte sia più duro rispetto a Vanoli, che invece mi pare più, tra virgolette, dolce nel rapporto coi giocatori. Spero comunque che Vanoli abbia preso molto da Conte, perché Antonio è sicuramente è un grandissimo allenatore, tra i primi al mondo, soprattutto uno che sa essere fermo con i giocatori. Secondo me, visto che Vanoli è sempre a disposizione dei giovani, è giusto avere questa fermezza nell’allenare. I due hanno collaborato parecchi anni insieme, e sicuramente è stata un’ottima scuola per Vanoli, che quest’anno ha fatto dei miracoli. La squadra è migliorata tanto, anche grazie all’ex Napoli Elmas, che è stato bravissimo e che domani sarà sicuramente in campo alla ricerca del proverbiale gol dell’ex".

Alessandro Buongiorno ha saltato 12 partite su 33. In passato aveva già mostrato una tale fragilità? “Devo dire, purtroppo, che lo staff medico del Torino non è tra i migliori: abbiamo visto anche errori commessi durante la stagione. Non mi piace parlare male dello staff, ma bisogna anche riconoscere che alcuni giocatori hanno avuto problemi seri. Francamente anche a me ha stupito questa fragilità di Buongiorno: qualche partita saltata sì, ma così tante, a occhio, non mi risulta le abbia avute al Toro".

Il club azzurro fa sul serio per prendere Milinkovic-Savic? “A me sembrano voci un po’ strane quelle che stanno girando. È bravo Milinkovic-Savic, specie quest’anno, ma negli anni passati è stato spesso criticato per il suo rendimento altalenante. In alcune partite ha salvato il risultato, in altre ha commesso errori banali. Personalmente, se davvero offrissero 20 milioni per Milinkovic-Savic, mi augurerei che Lotito lo vendesse, perché in un’altra stagione più complicata potrebbe valere molto meno. Però sinceramente, visto che il Napoli andrà in Champions, una grande squadra ha bisogno di un grande portiere, cosa che non mi sembra essere Milinkovic-Savic".