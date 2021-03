Bazzani: "Crotone pericoloso in attacco, per il Napoli non sarà facile"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Bazzani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Contro il Crotone non è stato facile nemmeno per la Lazio. Hanno perso alcune partite per dei dettagli che non dipendono dall'allenatore, è una squadra che ha sempre presto tantissimi gol. In avanti ha potenzialità importanti con Ounas, Simy e Messias, dal centrocampo in su ha qualità. Il problema è che subisce veramente tanto. Per il Napoli non sarà una partita facile, soprattutto perché dopo la sosta non sai mai come rientrano in campo i nazionali".