Bayern, Tuchel: "Perché Kim non è più titolare? Ecco la verità"

Non è un momento facile per Kim al Bayern Monaco. L'ex difensore del Napoli ha perso il posto da titolare al fianco dell'olandese de Ligt. Una situazione inedita in carriera per il sudcoreano come stesso lui ha ammesso in una recente intervista: "È qualcosa che non ho mai sperimentato, ma penso che potrei imparare qualcosa".

Perché Kim non gioca al Bayern Monaco: la spiegazione di Tuchel

Interpellato sull'argomento, il tecnico Tuchel del Bayern MOnaco ha risposto così ai giornalisti su Kim non più titolare nella sua squadra: "È estremamente difficile per Min-Jae, perché merita di giocare ed è fantastico. Ma a volte le cose vanno così"