Bayern Monaco, Tuchel: "Rigore strano per la Lazio. Preoccupato per il futuro? No"

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Lazio-Bayern Monaco 1-0:

"Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo avuto anche diverse occasioni. Nella ripresa, invece, abbiamo perso la brillantezza e la concentrazione, non so per quale motivo".

"Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita, era nelle nostre mani. A un certo punto abbiamo smesso di crederci. Ci sono stati tanti errori individuali. Se sono preoccupato per il mio futuro? No".

Tuchel ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Arrabbiato, preoccupato o frustrato? Un po' di tutto. Credo che nel primo tempo fossimo totalmente in controllo, abbiamo avuto alcune mezze chance, abbiamo visto buoni passaggi vicino alla porta. Abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo regalato la partita in modo insolito: abbiamo commesso grossi errori individuali nella nostra metacampo e dato convinzione alla Lazio, convinzione di poterci segnare un gol. Poi c'è stato quel rigore strano, e anche il rosso che ha condizionato il match".

Ancora l'allenatore del Bayern: "In vista del ritorno non cambia moltissimo visto lo svantaggio e la nuova regola sui gol, la piccola preoccupazione è che non capisco questa perdita di ritmo e qualità tra primo e secondo tempo. Difficile argomentare dopo aver perso due partite, ci manca convinzione. Dopo una serie di risultati positivi abbiamo perso due volte e dobbiamo rialzarci. Stiamo faticando un po', oggi siamo stati puniti pur senza aver concesso moltissimo. Dobbiamo tornare su".