Bayern Monaco, Salihamidzic: "Abbiamo dato un bel segnale alle persone con la Bundesliga: ringraziamo la nostra classe politica"

Calcio- Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La stagione va finita, purtroppo senza tifosi: giocare senza pubblico non è la stessa cosa. Qui in Germania c'è unità d'intenti e voglia di finire il campionato rispettando tutte le norme di sicurezza. In questo modo diamo un bel segnale anche alle persone perché siamo un modello di riferimento. Non so quale sia la situazione in Italia, posso parlare solo della Bundesliga. Noi ringraziamo molto la classe politica"