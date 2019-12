Battibecco Bruscolotti-Fruscio: "Non posso ascoltare robe così, lei il calcio l'ha visto solo in tv"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, c’è stato un battibecco tra Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, e Marika Fruscio, show girl ed opinionista. Queste le parole dell’ex calciatore:

“Sappiamo che c’è stata un’offerta importante per Mertens. La società sembra che stia seguendo la vicenda, pare che aspetti che uno tra Mertens e Callejon possa andar via a gennaio per fargli recuperare un po’ di soldi. Abbiamo un campionato in corso, ma qui si parla già di gente che deve andar via. Ancelotti? Deve legarsi ai giocatori più rappresentativi del Napoli per uscire da questa situazione. I giocatori gli hanno detto che sono propensi al 4-3-3 ed Ancelotti doveva prendere palla al balzo ed accettare la loro richiesta. Se cambia sempre la formazione la squadra non si amalgama mai. Io sento ancora l’affetto della gente perché sento di aver dato grande dimostrazione di attaccamento alla maglia. Coi guadagni che ci sono oggi i calciatori non possono permettersi di fare certe cose. Calciatori svogliati perché con la valigia in mano? Non posso sentire il pensiero di Marika Fruscio, io ho giocato a calcio, lei il calcio l’ha visto per televisione. Ammetto di essere presuntuoso, ma non si può ascoltare robe così”.