Barzagli a JTV: "Perdemmo col Napoli, quante facce tristi! Scudetti vinti non per fatturato ma per mentalità vincente"

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di JuveTV. Un lungo colloquio in auto, toccando i luoghi della sua vita in bianconero. Ecco quanto riportato da TuttoJuve.

"Mi ricordo due anni fa, quando abbiamo perso col Napoli in casa: sono arrivato all'allenamento, c'erano facce tristi, ho guardato 4-5 di noi e ho detto: mamma mia, abbiamo perso il campionato. Non so perchè, tutti... 'basta! Ma che dici?'. Io lo dicevo un po' per motivare, un po' perchè stavamo rischiando di perderlo. E ho dato una piccola scossa tra qualcuno".

"La BBBC? E' nato tutto dalla partita con il Napoli fuori casa, dove loro giocavano col 3-5-2 e Conte ha avuto l'idea di giocare come loro, col 3-5-2. Da lì c'è stato tanto lavoro dietro. Avevamo fatto tutta la settimana, ma io avevo giocato poche volte a tre, Giorgio uguale, Leo aveva sempre giocato a quattro. Però alla fine si sono incastrate quasi le cose".

"La cosa straordinaria degli otto Scudetti, è che sei arrivato a vincerne otto, che vuoi o non vuoi, ci sta un anno in cui toppi il campionato. Noi ci siamo andati vicino, perchè c'è stato il quinto Scudetto dove siamo partiti male, l'anno di cui parlavo prima in cui abbiamo rischiato di perdere lo Scudetto con il Napoli, però alla fine non vinci perchè hai fatturato più alto, ma perchè ti sei creato una mentalità incredibile".