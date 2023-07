Bartolomucci: "Ritardo nel trovare il sostituto di Kim? Ecco da cosa è motivato. Ho una speranza per il Napoli"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonio Bartolomucci è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Napoli in ritardo per sostituto Kim? Se c’è un ipotizzabile ritardo lo si deve a come si sta sviluppando la campagna acquisti anche delle altre, nessuno si aspettava di vedere un Milan che cambia così tanto. Quando arrivano in Italia diventano tutti bravi ma poi devono dimostrate, c’è grande coerenza nel lavoro di ADL e Meluso, che ho avuto come ds a lecce. Ci andrei piano con i giudizi e sul dare per fatto un certo tipo di lavoro, credo che le sorprese arriveranno a breve. Ad un certo punto i tecnici devono fare i conti con i numeri, ho tanta fiducia nella leadership del Napoli, una squadra che non mi convince è il Milan, la loro campagna acquisto non l’ho capita. Rispetto per il club ma in passato si erano opposti a scelte di avere pochi italiani in squadra, con l’addio di Tonali e rimasto solo Florenzi. Maldini? Senza di lui se n’è andato mezzo campionato per garbo e professionalità, questa storia non mi scende.

Spesso si dice che la brava gente lavora bene e Meluso è uno di questi, lui il calcio l’ha giocato e l’ha vissuto, ha visto grandi e piccoli palcoscenici. Mi fido di ADL, prima non mi stava simpatico ma ora si, è diventato bravo.

Caso Lukaku? Non sarà l’ultimo, quando diceva che non sarebbe mai andato a Juve e Milan le sue parole mi sapevano di onestà, poi è cambiato tutto. Penso manchi qualche passaggio nella vicenda e se non è così allora Lukaku va tenuto lontano dai campi di calcio, chissà cosa arriverebbe a fare. L’anno scorso nella seconda metà di campionato era tornato quello di un tempo, mi aveva convinto. Tutto questo non fa altro che dare le possibilità di godere di un campionato tra i migliori al mondo, in Inghilterra dovremmo rivedere vincente il City, ma anche le altre si sino rinforzate. Da sudista che il Napoli continui a fare quello che ha fatto lo scorso campionato, giocando il calcio più bello”.