Bartolomucci: "Inter? Handanovic nel mirino, i nerazzurri hanno problemi di tenuta. E su Inzaghi..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Antonio Bartolomucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Inter? Ormai sono scioccato non solo dal Festival di Sanremo, che mi ha appassionato dopo tanto tempo, ma vorrei che si affrontassero due squadre con grande capacità di gioco: ho visto un’Inter con problemi di tenuta nel derby, con Handanovic nel mirino. C’è una immagine dove Inzaghi chiede a Perisic di resistere altri cinque minuti prima del cambio: il mister non è infallibile, e la prima risposta l’avremo in Coppa Italia dove l’Inter potrebbe mettere in campo tanta rabbia agonistica”