Baroni su Maradona: "Quando lo vedevo in campo pensavo sempre alla stessa cosa: è stato un grande amico"

Napoli Calcio - Ai mcirofoni di TeleRama il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato anche dello scudetto e della Supercoppa Italiana vinti con il Napoli di Diego Armando Maradona:

“Dalla Roma ci fu il mio arrivo nel Salento, quella è stata una prova di maturità per me, quella società fece un grande sacrificio per portarmi in giallorosso, ma in quelle due stagioni ebbi l’opportunità di misurarmi in un’altra dimensione che poi mi permise di approdare al Napoli di Maradona. Quando vedevo Diego in allenamento pensavo, per fortuna che gioca con me e non lo devo marcare io. Diego è stato un amico e mi piace ricordarlo forse nella veste che pochi conoscono, quella di un ragazzo che aveva tante attenzioni nei confronti di tutti i suoi compagni di squadra. Una squadra che riuscì a superare la grande Inter o il Milan degli olandesi. Quello di Napoli è un ricordo incredibile”.