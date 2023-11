Bari, Polito: "Multiproprietà, non ci faremo trovare impreparati"

Premiato nel corso del Gran Galà del Calcio italiano come miglior direttore sportivo della scorsa stagione in serie B, Ciro Polito ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb:

Quanto è importante sentire a pelle la fiducia incondizionata della proprietà?

"Sono felice del rapporto che si è instaurato con la famiglia De Laurentiis. Abbiamo già fatto tanto e vorremmo fare ancora di più. So che si parla molto della questione multiproprietà, ma siamo a cospetto di persone di livello e che certamente non sono sprovvedute. Così come non erano l'anno scorso. Sapranno farsi trovare pronti qualora dovessimo riuscire nell'impresa di riportare il Bari in serie A regalando un sogno alla nostra gente".