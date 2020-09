Bari, Luigi De Laurentiis: "Vogliamo riportare questa squadra ai fasti degli anni '90, mi sento barese! Mio padre un'ispirazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'ambizione che abbiamo è di riportare il Bari ai fasti degli anni '90. Per ora pensiamo ad andare sempre più avanti. Quest'anno siamo ancora più concentrati a non sbagliare nulla perché siamo in un girone di ferro. Non sarà facile ripartire perché abbiamo cambiato tanto. Bari mi ha adottato, dopo un anno e mezzo che sono qui mi sento barese. Abbiamo un milione e centomila tifosi. Io e mio padre condividiamo gli stessi valori. Come imprenditore si è costruito da solo diversificando in tanti campi, è una fonte di ispirazione. Mi ha spinto ad andare in America ed a studiare all'estero. Lui è molto giovane, però è inevitabile, vista la differenza di età, qualche scazzottata. Lui ascolta, segue ed impara velocemente. La pressione la avvertivo molto a venti ed a trent'anni, però la competizione con lui mi ha spinto a migliorarmi. Oggi amo diversificare quanto lui. Quando ho preso il Bari mi ha lasciato andare chiedendomi se me la sentissi. E' stato rispettoso e mi ha sempre lasciato spazio. Ha dei difetti che sono noti".