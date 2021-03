Bari, Luigi De Laurentiis sbotta: "Società assente? Sono speculazioni e menzogne, sulla storia della succursale del Napoli..."

Napoli - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Dà fastidio leggere speculazioni sulla società assente: sono menzogne. Qui si lavora dalla mattina alla sera. La speculazione arriva nel nostro momento di maggiore difficoltà. Si tratta di bombe a orologeria, compresa la notizia che noi vorremmo lasciare Bari: è una speculazione. Ho rinnovato il contratto a Maita, ci siamo aggiudicati un lotto importante all’asta per abbellire gli spogliatoi. Siamo concentrati sulle prossime sei partite, per arrivare preparati ai play off. La Ternana si è ormai involata. Bari succursale del Napoli? Il nostro gruppo ha tante aziende, è un gruppo unito. Altre volte ci confrontiamo col presidente del Napoli. Non vedo il problema. Pompilio a Bari? È un dirigente e una persona di famiglia. Si parla di succursale in modo negativo. Altri dicono che dovremmo andar via da Bari, mentre facciamo investimenti. Su questi temi ho il nervo scoperto