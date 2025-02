Bari, Longo denuncia Vazquez: "Ha detto 'neg*o di merda' a Dorval, adesso..." | VIDEO

L'allenatore della SSC Bari Moreno Longo ha fatto una denuncia forte alla fine della partita dopo il caso Dorval-Vazquez che ha tanto fatto parlare:

"Mi dispiace per il ragazzo, in questo momento dispiace anche fare il nome di Vazquez ma sono costretto a farlo perché seno qui con l’omertà non andiamo da nessuna parte e stiamo sempre zitti. Non si può stare più zitti perché questa è una frase offensiva grave, perché ’negro di merda’ non lo dici a nessuno. Mi assumo io la responsabilità, il ragazzo ha perso la testa e non gli si può dire una roba del genere. A furia di stare zitti e di mettere la polvere sotto il tappeto non risolviamo mai niente. Difendo il mio giocatore a spada tratta, siamo stufi di sentire queste cose nel 2025".