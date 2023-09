Bari, De Laurentiis: "Dispiaciuto di non aver la fiducia totale della piazza. Serve calma"

Luigi De Laurentiis, presidente del bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento organizzato questa mattina dal Centro Sportivo Universitario CUS Bari, “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport”:

"Personalmente è un dispiacere non avere la fiducia totale della piazza, ma è ovvio che non si può avere fiducia da tutti. Noi lavoriamo tutti per trovare la quadra, dall’allenatore e la squadra al direttore sportivo, c’è una forza di volontà unica. Vorrei mostrare a tutti i tifosi quanto ci crediamo e quanto lavoriamo assiduamente per dare il massimo e poi vedremo. L’anno scorso siamo partiti fortissimi, quest’anno con qualche difficoltà, ma vedremo. Bisogna avere pazienza".