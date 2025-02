"Tre pareggi consecutivi da situazioni di vantaggio per il @sscnapoli senza coppe e con uno squadrone da scudetto. E tutti a miagolare come gattini dietro a Conte che avrebbe dovuto allenare qualsiasi squadra del mondo per vincere. Contate fino a 100 prima di genuflettervi!".

Questo il commento del noto opinionista, Paolo Bargiggia, post Lazio-Napoli 2-2.