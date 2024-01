Paolo Bargiggia, giornalista, commenta su Twitter il momento negativo del Napoli:

"Continua la campagna di ridimensionamento del Napoli. Lo scorso anno vinceva e dominava giocando in modo spettacolare; adesso gioca come una provinciale al punto tale da non riuscire a fare nemmeno un tiro in porta. È l'umiliazione che fa male ai suoi tifosi, esterefatti per le scelte estive, ma anche quelle attuali sul mercato, di De Laurentiis"..