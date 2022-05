Bargiggia: "Spalletti resta, Mertens forse no: ci sono due aspetti che non giocano a suo favore"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport del Sud dove ha parlato del futuro di Spalletti e di altri giocatori del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Spalletti, per le informazioni che ho io, al 99,9% resta. Sicuramente una buona ragione è anche quella del vincolo contrattuale, perché De Laurentiis rispetto ad altri presidenti è molto prudente in questo. Non è uno di quelli che butta soldi appresso agli allenatori, come Giulini (presidente del Cagliari, ndr), tanto per capirci. Questi sono i fatti, però è chiaro che qualche altro sondaggio ci può essere stato. Secondo me l’unica ipotesi per cui si possa cambiare allenatore potrebbe essere quella che a Spalletti arrivi qualche offerta per cui scelga di lasciare Napoli. Al momento, però, non mi risultano queste possibilità".

"Mathias Olivera? So sicuramente che ci stanno lavorando, anche intensamente, ma non hanno ancora chiuso l’operazione. Non è ancora chiusa non tanto per accordi con il giocatore ma per valutazioni con il Getafe sul cartellino. Resta comunque l’obiettivo prioritario ed è prematuro parlare di possibili alternative, perché Giuntoli sta lavorando parecchio su questa pista ed è tutt’altro che abbandonata".

Mertens? Secondo me quell’incontro a casa di Mertens dopo il flop di Empoli è stato molto mediatico. Di concreto, io non sono convintissimo che il belga possa restare. Per rinnovare dovrebbe comunque accettare una riduzione corposa del suo ingaggio e secondo me non rientra neanche tantissimo nei piani di Spalletti. C’è da dire che però c’è ancora un po’ di tempo e ci sono tante situazioni aperte. Lo stesso discorso vale per Ospina. Bisogna valutare anche Koulibaly, ma data l’età e la riconoscenza non escluderei che possa rimanere a Napoli pur senza rinnovare. Per Fabián Ruiz ho detto a più riprese che se non dovesse avere proposte all’altezza potrebbe rinnovare. Secondo me, invece, la situazione di Osimhen è molto da attenzionare di fronte a certe cifre. C’è ancora tanta carne al fuoco, insomma".