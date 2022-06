Bargiggia: "Osimhen non si farà condizionare da questa vicenda! Sui malumori di Elmas..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco un estratto:

È vero il malumore di Elmas? "Non voglio dare risposte circa situazioni che non conosco, non mi risulta".



Osimhen sarebbe stato trascinato in Tribunale ieri: lo vedi ancora al Napoli o potrebbe lasciare il club per questa ed altre situazioni particolari? "Victor non potrà comunque prendere nessuna decisione a riguardo, toccherà al Napoli poi fare un'eventuale scelta. Se dovesse arrivare un'offerta importante, il club potrebbe prenderla in considerazione. Comunque, bisogna scindere la questione legata alla notizia riportata ieri, secondo cui sarebbe stato condotto in Tribunale dall'ex agente. Non credo che il calciatore si lascerà condizionare da questo episodio".