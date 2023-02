Bargiggia: "Osimhen lascia Napoli all'80%! Ecco i possibili sostituti, c'è un nome a sorpresa"

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato ai microfoni di 7 Gold soffermandosi anche sul futuro di Victor Osimhen:

"Il Napoli cederà Victor Osimhen al 70, 80%. I partenopei sanno che il nigeriano potrebbe andare via, ma non si faranno trovare impreparati. Se arriverà una offerta pari a 120 milioni di euro, Osimhen partirà. Chi potrebbe sostituirlo? I nomi sono tanti. La sorpresa è Haller del Borussia Dortmund, ma ci sono anche altri profili. Il preferito è Hojlund dell'Atalanta, ma il Napoli sa che gli orobici non lo cederanno nella prossima stagione. Piacciono anche Beto dell'Udinese, David del Lille e En Nesyri del Siviglia. Il Napoli del futuro giocherà in modo diverso anche perché si darà fiducia a Raspadori".