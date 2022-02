Bargiggia: "Mourinho? Più attacca il Palazzo e più viene bastonato! Senza Mondiale Gravina darebbe le dimissioni"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia.

Su Mourinho e le polemiche per il gol annullato di Zaniolo

"Quando la Roma non vince, il ritornello è lo stesso: qualsiasi vicenda arbitrale - anche se da regolamento è esatta - lui trova il modo di giustificare le lacune della sua squadra e del suo gioco. Non sono riusciti a battere il Genoa all'Olimpico, sono tornati nella mediocrità. Il gol di Zaniolo annullato dal VAR per il pestone di Abraham ha portato Mourinho a dire che se il fallo lo avesse fatto Ibrahimovic, Chiellini o Lautaro Martinez il VAR non sarebbe intervenuto. Bisognerebbe sanzionare ogni volta che vengano fatte dichiarazioni del genere. Lui la passa sempre liscia, incendia la piazza, fa il capo-popolo, ma rimane la squadra che gioca male. E' lampante che ci sia una spirale subdola perché più attacca il Palazzo e più viene bastonato. Un altro come lui è Gasperini"

Se la Roma è veramente penalizzata dal Palazzo

"Ci sono stati degli episodi, ma poi bisognerebbe fare una relazione su quali sono stati i favori e quali no. In qualche partita sì, ma nel caso di Zaniolo dopo l'intervento del VAR il fallo di Abraham è nettissimo. Fallo è fallo, non capisco perché Mourinho debba valutare le chiavi di lettura del VAR. Secondo me c'è un problema a livello istituzionale, perché non possono non sanzionare gli addetti ai lavori che fanno delle dichiarazioni del genere, anche quando hanno nettamente torto come nel caso di Mourinho di sabato. Lasciano passare tutto, ma dovrebbe essere l'AIA a rivolgersi a Gravina per essere tutelati al fine di prendere dei provvedimenti. Questo crea il Far West. Non penso che uno showman come lui possa fare bene, stiamo vivendo una situazione delicata in Federazione e la possibilità di non arrivare in Qatar potrebbe portare le dimissioni di Gravina. Lui non ne ha minimamente l'idea, Lotito ha messo Brandini in Lega, un suo fedelissimo, che ha portato le dimissioni di Dal Pino"