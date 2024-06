Paolo Bargiggia ha commentato l'interesse del Napoli di Conte per Lukaku a Tv Play:

"Lukaku è impattante per la sua fisicità, ma all’estero nessuno se lo fila per un motivo. E’ un giocatore limitato tatticamente e tecnicamente. Devi giocare solo in un modo con lui e allo stesso tempo può non rendere. Conte ha questa passione sfrenata per lui. Fuori dall’Italia nessuno è interessato a lui".