Bargiggia: "Koulibaly attende a Milano l'accordo tra Chelsea e Napoli: al momento non andrà a Dimaro"

Paolo Bargiggia scrive sul proprio profilo Twitter riguardo l'ipotesi Koulibaly al Chelsea:

"Momentaneo cambio di programma per Kalidou Koulibaly; al momento è ancora in un appartamento del centro di Milano e non sale a Dimaro: preferisce aspettare che il suo agente faccia quadrare l'intesa tra Chelsea e Napoli. Domenica scorsa quando è arrivato a Milano da Parigi, Koulibaly ha conosciuto dal suo agente l'offerta del Chelsea a lui e al Napoli: 8 mln netti a stagione e 33 mln di sterline per il club. Poi KK è rimasto a Milano fino ad oggi".