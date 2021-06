Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio: "Non so se l’interesse del Barcellona per Insigne sia reale, ma sta di fatto che De Laurentiis deve muoversi su più fronti per non perdere calciatori, che siano obiettivi di mercato o giocatori già presenti in rosa”.