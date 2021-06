Bargiggia: "Il Napoli è la terza scelta per De Paul, prima ci sono Atletico Madrid e Milan. Anguissa fake news"

Calciomercato Napoli - “Escludo l’arrivo di Belotti, il Napoli vuole far crescere Osimhen- queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. De Paul potrebbe essere trattato solo nel caso in cui venisse ceduto Fabian Ruiz, ma il ragazzo preferisce le piste Atletico Madrid e Milan. Il Napoli sarebbe la terza scelta. Piu veritiera la pista Koopmeiners, che andrebbe a sostituire Bakayoko. L’olandese, però, interessa a mezza Europa ed anche all’Atalanta, dunque non sarà semplice. Non interessa, invece, Zambo Anguissa: ciò che si sta scrivendo sul centrocampista del Fulham sono fake news. In caso di partenza di Fabian, piace molto Toma Basic, croato del Bordeaux. Veritiera anche la pista che porterebbe l’ex Luigi Sepe al ritorno al Napoli. Col ritorno del portiere attualmente in forza al Parma partirebbe Ospina, perché Spalletti non alternerà i portieri come fatto da Gattuso. Parisi dell’Empoli è una pista da tenere d’occhio, mentre Petagna al Torino non si farà. Per quanto concerne lo staff di Luciano Spalletti, Adl gli ha dato un budget da un milione di euro a stagione. Con questa cifra arriveranno: Marco Domenichini nel ruolo di vice; Alessandro Pane e Daniele Baldini collaboratori tecnici; Francesco Sinatti e Marcello Iaia preparatori atletici; Alejandro Lopez preparatore dei portieri. Ad oggi il budget non è sufficiente per portare al Napoli un pupillo del mister, ovvero l’ex Roma David Pizarro. Mi sembra che lo staff sia già completo anche senza il cileno”.