Bargiggia: "Dybala-Napoli? Se arrivasse ancora svincolato ad agosto e fosse disperato..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

"Oggi no, ma lo scenario è il seguente: se arrivasse ancora svincolato ad agosto, e fosse disperato, potrebbe abbassare le pretese economiche rimettendo in pista anche il Napoli. Ad oggi, ripeto, non c'è nulla. Ma poi, se arrivasse da Spalletti, al posto di chi giocherebbe? Gli azzurri non riescono a liberarsi nemmeno di Politano, e sappiamo che prima di comprare, hanno bisogno di vendere"