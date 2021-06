Bargiggia: "Calcio spezzatino? Proposta di Dazn avallata da De Siervo. Salernitana non presente all’assemblea di Lega"

Serie A- “Calcio spezzatino? Credo che non si realizzerà, perché farebbe perdere ulteriore credibilità ed appeal al movimento - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. La proposta è stata avanzata da Dazn, De Siervo non l’aveva stoppata. È triste che per 150 milioni di euro in più, da dividere fra 20 squadre, si è accettata l’offerta di Dazn che, probabilmente, ad oggi non sarebbe in grado di mandare in onda tre partite in contemporanea senza incorrere nel problema del crash del segnale. In ogni caso si sta discutendo proprio ora, durante l’assemblea di Lega Serie A, la questione. Assemblea a cui non parteciperà la Salernitata. Lotito non è disposto a vendere la società, come previsto dalle regole, ma vorrebbe blindare la società in un blind trust, una mossa già utilizzata da Silvio Berlusconi con Mediaset qualche anno fa. C’è tempo fino al 25 giugno, credo che alla fine Lotito l’avrà vinta, ma non sarà semplice”.