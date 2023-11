Baresi: "Il Napoli darà del filo da torcere a tutti ma dopo Spalletti non era facile"

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha parlato ai microfoni de Il Mattino:

"In campo ci sono sempre la stessa passione e lo stesso entusiasmo. È chiaro che dobbiamo adeguarci al mondo che corre e dobbiamo essere bravi ad avere l'equilibrio per poter puntare degli obiettivi. Quando vinci uno Scudetto l'anno dopo ci sono tante aspettative. Non era facile dopo l'addio di Spalletti. Il Napoli è sempre una squadra competitiva e darà del filo da torcere a tutti".