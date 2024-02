Barcellona, Xavi: "Siamo nella nostra migliore versione, ora dobbiamo continuare così"

Napoli - Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, nel post-partita contro il Getafe ha parlato così della vittoria per 4-0 e del momento della squadra: "Abbiamo fatto un passo avanti, dobbiamo crederci fino alla fine. Credo che abbiamo ancora possibilità in campionato, c'è tempo. È sempre importante vincere, dobbiamo avere chiaro quello che dobbiamo fare sempre. Ho sempre detto che la squadra doveva ancora mostrare la sua miglior versione e in queste gare lo sta dimostrando.



È stata una partita molto convincente, buona con e senza palla, contro un rivale valido che ha tenuto molto alta la difesa. Credo che dobbiamo continuare così, dobbiamo continuar e vincere e a mettere pressione a Real Madrid e Girona. Siamo in tempo per recuperare. Se la mia decisione è definitiva? Sicurissimo, sono grato al pubblico ma la decisione è presa".