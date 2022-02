Barcellona, Xavi contro i fischi a Dembele: "I tifosi devono smetterla"

Ousmane Dembele fischiato durante Barcellona Atletico Madrid. L'esterno francese alla fine è rimasto a Barcellona e andrà molto probabilmente via a zero. Intanto, sono arrivate le parole di Xavi versi i tifosi del Barcellona contro i fischi a Dembele: "I tifosi sono stati grandiosi per tutta la partita ma vorrei che sostenessero Ousmane e che smettessero di fischiarlo. L'idea era di farlo entrare, ma ho deciso diversamente per via del rosso rimediato da Dani Alves, che ha cambiato la partita".

