Barcellona, Xavi a Sky: "Un orgoglio aver battuto questo grande Napoli! Una notte magica per noi"

Notizie Napoli calcio. Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Barcellona-Napoli 3-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Una notte magica per il Barcellona, ne avevamo bisogno e siamo orgogliosi e felici. I calciatori hanno lavorato molto, siamo tra le prime 8 d’Europa nonostante i tanti giovani e gli infortuni. Siamo davvero soddisfatti.

Due 2007 in campo? Orgoglio e segnale che stiamo facendo le cose giuste con il lavoro giovanile. Yamal ha 16 anni, Cubasì 17 ed ha fatto una partita incredibile”.

Il Napoli è una grande squadra, hanno pressato con coraggio per tutta la gara. Attraversano un periodo non facile, ma per me è un grande traguardo aver battuto questo Napoli.