Ultime notizie calcio Napoli - Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista concessa a El Partidazo de Movistar:

"Messi sta bene, non avrà problemi a scendere in campo. C'è stato un altro giocatore che è rimasto a riposo a causa di una piccola contrattura, ma Messi è in ottime condizioni. Preferisco averlo sempre in campo, anche se le partite saranno tante in pochi giorni".