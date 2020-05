Barcellona, Setien: "Le 5 sostituzioni ci penalizzano, nel finale facevamo la differenza"

Champions League - Al tecnico del Barcellona Setién non è piace la nuova norma della Uefa che per il calcio post-pandemia ha previsto cinque sostituzioni. «È uno svantaggio per il Barcellona», ha detto durante una videoconferenza in una scuola calcio di Las Palmas.

Setien sostiene che il Barcellona ha spesso fatto la differenza negli ultimi minuti della partita. Adesso sarà più complicato.

«La fatica dell’avversario nella fase finale di un match sarà minore».

Setien comunque ha mostrato di comprendere la ratio della norma. «Giochiamo molte partite in un periodo di tempo molto breve. Inoltre, il caldo influirà non poco sulle prestazioni e sulla condizione fisica dei giocatori. Aumenta il rischio di infortuni. Siamo inattivi da oltre due mesi».

Al momento, in Spagna è possibile allenarsi. Le partitelle saranno possibili solo dall’8 giugno.

Quanto alla Liga, si è mostrato fiducioso: