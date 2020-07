Barcellona, Setien in bilico: "Io alla guida della squadra in Champions contro il Napoli? Lo spero, ma non lo so..."

Ultime calcio Napoli - Lionel Messi è stato chiaro nel suo discorso post-sconfitta che è costata la Liga in favore del Real Madrid: se si continua a giocare così, si perderà contro il Napoli in Champions League, è il senso del suo discorso. Quique Setién, allenatore del Barcelona, ??ha parlato nel post partita di Messi e delle sue dichiarazioni:

Setien



"È vero che dobbiamo fare autocritica. E se siamo come siamo, veramente esigenti da noi stessi, ovviamente ci sono cose che dobbiamo migliorare. Ma ci sono anche cose che abbiamo fatto bene. Non le butterei giù. È vero che ora è anche la frustrazione del momento, abbiamo perso la Liga. Ma ora abbiamo qualche giorno di riposo dopo la partita a Vitoria (Alaves) e sono sicuro che la squadra sarà più carica e affronterà il resto della stagione con ottimismo. L'intensità non è come quella che abbiamo sempre avuto. La realtà è che sono contento di molte cose. Abbiamo voluto cambiare molte cose ma non siamo riusciti a vincere. Se spero di dirigere la squadra in Champions League? Lo spero, ma non lo so. Vedremo".