Barcellona sconfitto contro il Valencia, Setièn: "La squadra non ha capito delle cose"

Prima sconfitta per il nuovo allenatore del Barcellona Quiquè Setièn contro il Valencia. Queste le dichiarazioni del tecnico blaugrana a Marca:

"La realtà è che non siamo andati affatto bene, in particolare la prima parte. Ci sono state cose che non abbiamo capito bene. Poi il Valencia si è avvalso dei nostri errori. Non è stato un problema di atteggiamento. Li ho visti bene, impegnati. Non siamo stati ben posizionati, non abbiamo capito alcune cose. Abbiamo fatto molti passaggi insignificanti. Ci è mancata la profondità e la capacità di far male".