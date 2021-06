Calciomercato - Miralem Pjanic accostato al ritorno in Italia tra Napoli e Juventus. Intanto, arrivano le parole del centrocampista bosniaco a Federalna TV: "Addio al Barcellona? Adesso è difficile parlarne. Mi sto godendo le vacanze in famiglia ed è questo tutto quello a cui penso in questo momento. A luglio riprendono gli allenamenti in vista della nuova stagione e mi unirò alla squadra. Poi vedremo cosa succederà".